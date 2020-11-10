Çorumlu sahte gelin canlı yayında her şeyi itiraf etti

Dolandırma işlerini amcası Sedat Ç.’nin zoruyla yaptığını iddia eden Seren Ç; “Bu işleri, amcamın zoruyla yaptım. Beni zorla banyoya kilitliyordu. Annem karşı geldiği için sürekli dayak yiyordu. Babam beni amacım evine hizmetçi olarak bıraktı. Kaçmak istedim ama kaçamadım. Yurtta büyüdüğüm için kadın sığınma evine de gitmek istemedim.” diye konuştu Evlilik hayaliyle dolandırıldığını iddia eden Salim isimli şahısta canlı yayına bağlanarak Seren’in amcası Sedat Ç. tarafından 15 bin lira dolandırıldığını söyledi. Canlı yayına Çorum’dan bağlanan amca Sedat Ç. ise iddiaları reddetti.