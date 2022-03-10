Çorumlu, sahip olduğu değerlerin farkında mı?

Çorum, Hitit uygarlığı gibi döneminin en güçlü uygarlığının emsalsiz tarih hazinelerini bağrında taşıyor. Yörüklü vazosu gibi, Yunan uygarlığının bu topraklardan kaynaklandığını kanıtlayan pek çok tarihi bulguya sahip. Dünyanın ilk yazılı barış antlaşması Kadeş’te mührü bulunan Puduhepa, tarihin en parlak kadın figürlerinden biri olarak, bu toprakların, Çorum’un, Anadolu’nun değerini dünyaya haykırıyor.

Kadeş’in tarafı olan Hititler’in başkenti, bu dünyada “barış kenti” unvanını, kuşkusuz her yerden daha fazla hak ediyor. Puduhepa’nın mührü, insanlık tarihinde kadın-erkek eşitliğinin ilk belgesi niteliğinde. Ve Hititler’in günümüzden yaklaşık 3.500 yıl önce ortaya koydukları “inançlara saygı”, bugünlere ışık tutuyor. Bu değerleri dünyaya duyurduğu takdirde Çorum, kültür ve turizm adına dünyanın ilgi odağı olacaktır.

Turkey ONE Derneği, 2022 tanıtım etkinliklerinin odağına Puduhepa’yı koydu ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 7 Mart akşamı İstanbul Pera Palas’ta harika bir program düzenledi. Bu, bana göre, “barış, kültür ve sanat kenti Çorum” için ateşlenmiş çok güçlü bir işaret fişeğidir. Sokaktaki sade vatandaşından iş insanına, yöneticilerinden mesleki ve sivil toplum kuruluşlarına, aydınlarına, kültür insanlarına kadar, tüm Çorumluların maddi-manevi seferber olmalarını gerektirir önemde tarihi bir gelişmedir. Haziran sonunda Çorum’da düzenlenecek büyük etkinlikte, tüm Çorumluların ve Çorum dostlarının bir tutam tuzu olmalıdır.

