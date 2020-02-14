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Çorumlu, sahip olduğu değerin farkında değilse elbette olmaz!

2018’de Troya’nın ziyaretçi sayısı 242 binden 583 bine çıkmış. 2019’da Şanlıurfa’nın toplam turist sayısı 1.5 milyona ulaşırken, bir yıl önce 70 bin kişinin ziyaret ettiği Göbeklitepe’yi 400 bin kişi gezmiş.

Çorumlu, sahip olduğu değerin farkında değilse elbette olmaz!

2018’de Troya’nın ziyaretçi sayısı 242 binden 583 bine çıkmış. 2019’da Şanlıurfa’nın toplam turist sayısı 1.5 milyona ulaşırken, bir yıl önce 70 bin kişinin ziyaret ettiği Göbeklitepe’yi 400 bin kişi gezmiş.

14 Şubat 2020 Cuma 00:15
Çorumlu, sahip olduğu değerin farkında değilse elbette olmaz!

2020 “Patara Yılı” ilan edildi ya, 2019’da 193 bin olan Patara’nın ziyaretçi sayısı, bakalım 2020’de kaça katlanacak?

Hitit uygarlığının başkenti, insanlık tarihinin pek çok “ilk”ine sahip Hattuşa ise, giderek köhneleşiyor, ıssızlaşıyor. Tüm Çorum’un ziyaretçi sayısı da 110 bin ile 120 bin arasında dolaşıyor.

Bir avuç duyarlı Çorumlu’nun “Hattuşa Yılı” hayalleri yine bir başka bahara kalmışsa, başka yerde “sebep” aramaya hiç gerek yok. Başlıktaki cümlemizi tekrarlamakla yetinelim: Çorumlu, sahip olduğu değerin farkında değilse elbette olmaz!

(Haber Merkezi)

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