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Çorumlu sahip çıkmazsa ayakta kalmamız zorlaştı

Güncel 26.12.2021, 20:52
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Çorumlu sahip çıkmazsa ayakta kalmamız zorlaştı

Ülke genelinde, ciddi habercilik hizmeti veren yerel gazeteler olarak zor bir yıla giriyoruz. 
Gazeteniz ÇORUM HABER, tam 18 kişi istihdam ediyor. Her gün 16 sayfa, web ofset baskılı, dolu dolu yerel haber veren, dijital platformda da her gün onbinlerce kişiye ulaşan, Türkiye’nin ilk 10’una girmiş bir yerel gazeteyi, böylesine sınırlı bir kadroyla çıkarmak bile “mucize” aslında.  
Ve bu gazetenin satış fiyatı yalnızca 75 kuruş. Yıllık abone bedeli 200 lira. Yaklaşık 305 gün, yağmurda, çamurda, fırtınada, dondurucu ayazda, sabaha karşı ofisinize, işyerinize, evinize motosikletli bir dağıtıcı ile gazeteniz ulaştırılıyor. Kâğıdı, baskıyı, diğer giderleri bir yana bırakın, yalnızca dağıtım hizmeti, yıllık abone bedelini kat be kat aşıyor. 
Piyasa koşullarını anlatmamıza hiç gerek yok. Personel giderleri başta olmak üzere, tüm giderlerimiz yüzde 50 ile yüzde 100 arasında arttı. Dolayısıyla, 2022 yılına son derece zor durumda ve çok kaygılı olarak giriyoruz. 
Devletin, resmi ilan ücretlerini çok ciddi biçimde artırmasını bekliyoruz. Elbette bu yetmez, toplumun da, denge unsuru, yapıcı, pozitif yerel basın organlarına sahip çıkma zorunluluğu var. Yerel yönetim organlarının, mesleki ve sivil toplum kuruluşlarının sorumluluğu var. 
Sevgili kardeşimiz Celalettin Bayrak, “Yerel basınımıza sahip çıkalım” diyerek 2022 öncesi ilk adımı attı. Kendisini izleyen ve kamuoyu oluşturma adına çaba içine girenlerin sayısının artmasını, “yerel basına sahip çıkma” bilincinin bir kampanyaya dönüşmesini bekliyoruz. 
Ve açıkça şunu ifade etmek durumundayız: Çorum sahip çıkmazsa ayakta kalmamız çok güçleşti. 
Çorum, çok önemli kurumlarını, değerlerini kaybetti. Bunların bıraktığı boşluklar, sonradan çok acı biçimde fark edildi. Yenilerinin eklenmemesi için herkesi “sorumluca” duyarlılığa davet ediyoruz.  
 

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