Çorumlu Rüştü Aydemir RTÜK Şube Müdürü oldu
Sungurlulu hemşehrimiz Rüştü Aydemir, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) Şube Müdürü oldu.
Güncel 24.02.2022, 18:52
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Rüştü Aydemir’i Sungurlu’dan liseyi beraber okuduğu sınıf arkadaşları ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundular.
Muammer Çuhacı, Murat Uzan, Ahmet Uzan, Ahmet Kuyucak, Süleyman Karakol, Hüsnü Aykan, Ceylan Karayel, Ramazan Akkaya, Bilal Vargeloğlu, Abdurrahman Özkaranfil, Mesut Aydınlı ve Celal Akgümüş, Rüştü Aydemir’i makamında ziyaret ederek bir süre görüşerek, yeni görevinde başarılar dilediler.
Sınıf arkadaşları adına açıklama yapan Muammer Çuhacı, “Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Şube Müdürü olarak göreve başlayan Rüştü Aydemir kardeşimize sınıf arkadaşlarımızla birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Misafirperverliği için kendisine çok teşekkür ediyoruz ve yeni görevinde başarılar diliyoruz” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
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