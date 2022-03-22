Çorumlu ressamın “sılada bir güvercin” sergisi açıldı

Serginin açılışına Vali Yardımcıları Hakan Kubalı ve Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Turhan Candan ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Ressam Kadir Şişginoğlu, memleketi Çorum’da sergi açmanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi. İlk kişisel sergisini 1989 yılında yine Çorum’da açtığını belirten Şişginoğlu, “Aradan 33 yıl geçti. 33 yıldan sonra buradan her gelip geçerken yüreğimiz pır pır etti. Bazen memleketimizde olamıyorduk ama gözümüz kulağımız hep buradaydı. ‘Sılada bir güvercin’in aslında hikayesi bu. Ve biz hep bu hikayeyi yaşadık” dedi.

“ÇORUM, KÜLTÜREL BİR MARKA”

Çorum’un yaptığı işlerle hep gurur duyduğunu dile getiren Şişginoğlu, gurur duyulan işlerden birinin de kente kazandırılan Sanat Galerisi olduğunu söyledi. Bir önceki dönem belediye başkanı Muzaffer Külcü döneminde başlayan sanatla ilgili çalışmaların ivme kazanmasının Çorumlu sanatçıları heyecanlandırdığını kaydeden Şişginoğlu, “Belki içinde yaşayanlar bu mekanın çok fazla ayırdımına varmayabilir ama dünyayı gezen bir insan olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim böyle bir mekan Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde yok. Çorum denildiği zaman hemen sanat markası da onun peşinden gelmeye başladı. Çorum sadece Hitit değil, Çorum sadece başka kültürler değil. Artık onların çağdaş kültüre yansımaları da kendisiyle bütünleşerek yepyeni bir kültürel değer, kültürel marka olmaya başladı. Davetiyle burada olmamı sağlayan değerli belediye başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a ben teşekkürlerimi sunuyorum. Siz değerli sanatseverlere de sevgilerimi sunuyorum. İyi geldiniz. İyi ki sizlerle memlekette buluştuk” diye konuştu.

Şişginoğlu’nun konuşmasının ardından protokol üyeleri serginin açılış kurdelesini birlikte kesti.

Sergi 16 Nisan’a kadar Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nde görülebilecek.

(Nurdan AKBAŞ)