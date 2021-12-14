Çorumlu psikolog Tuğçe, ‘çocukta korku’yu anlattı

Çorum’un tanınmış kişiliklerinden, BOTAŞ’tan emekli İnşaat Mühendisi Nejat Kavukçu’nun kızı, Çocuk Psikoloji Uzmanı Tuğçe Telcioğlu, önceki sabah ATV Televizyonu’nda, Hilal Özdemir’in hazırlayıp sunduğu “Kahvaltı Haberleri” programına canlı yayın konuğu oldu.



Tuğçe Telcioğlu’nun İstanbul Feneryolu’nda bir kliniği bulunuyor. Eşi, iş insanı Çağrı Telcioğlu. Çiftin, 7 yaşındaki Bera isimli oğulları ise “süper zekâ” bir çocuk. Sunucu Hilal Özdemir Babacan ise milli kaleci Volkan Babacan’ın eşi.

Çorumlu Çocuk Psikoloji Uzmanı Tuğçe Telcioğlu, programda çocukların korkularına ilişkin bilgiler verirken, insanın savunma mekanizmasının korku ve kaygıları oluşturduğunu, doğru yönetilmesi halinde bunların çocuğun büyümesinin göstergesi kabul edilmesi gerektiğini söyledi.



(Haber Merkezi)

