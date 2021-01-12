Çorumlu profesör Yunus Taş koronavirüs kurbanı

Çorum’un Kargı İlçesi’nden merhum Mahmut Taş’ın oğlu, hemşire Şerife Pamuk Taş’ın eşi, aile hekimi Dr. Feyzanur ve Rana Taş’ın babaları ve Mehmet ile Semra Pamuk’un enişteleri olan Kocaeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yunus Taş bir süredir Covid-19 tedavisi görüyordu.

Tansiyon rahatsızlığı da bulunan Prof. Taş’a yüksek yoğunluklu oksijen tedavisi uygulandı. Ancak tedavi gören Taş'ın durumu daha da ağırlaşarak 08 Ocak günü yoğun bakım ünitesine alındı. O tarihten bu yana yoğun bakımda tedavisi devam eden Taş, önceki gün sabah saatlerinde daha da fenalaşarak hayatını kaybetti. Yunus Taş, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bahçesinde düzenlenen törenin ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü de Prof. Dr. Yunus Taş'ın ölümü üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak “KOÜ ailesi olarak çok üzgünüz. Allah rahmet ve makamını cennet eylesin. Kardeşim sen rahat uyu ailen ve çocukların bizlere ve devletimize emanettir” dedi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)