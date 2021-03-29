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Çorumlu Prof. Sultan Ulusoy Antalya’ya üniversite kuruyor

Güncel 29.03.2021, 22:09
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Çorumlu Prof. Sultan Ulusoy Antalya’ya üniversite kuruyor

Uzun yıllardan beri Almanya’nın Heidelberg Üniversitesi’nde görev yapan Çorumlu felsefe profesörü Sultan Ulusoy, Antalya’ya “Uluçağ Ünriversitesi” adı altında özel bir üniversite kurma hazırlıklarını sürdürüyor. Prof.Dr. Sultan Ulusoy, uzun bir aradan sonra memleketi Çorum’a geldi ve gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştü. 
Çorum Gökköy’de dünyaya gelen Sultan Ulusoy, 6 yaşından beri Almanya’da yaşıyor. 2014 yılında profesör oldu. 2015 yılında “Dünya Bilim İnsanı” pasaportunu aldı. Akademik hayatı sırasında SPD bünyesinde politika yaptı, yöneticilik görevleri üstlendi. 
Prof.Dr. Sultan Ulusoy, Türkiye Cumhuriyeti’ne Atatürkçü, laik, uluslararası bir üniversite kazandırma çabasında olduğunu belirterek, “Evrensel bilimi, yerli ve milli bileşenlerle sentezleyip, çağdaş dünya medeniyetine özgün katkılarda bulunacak bir üniversite kazandırmayı amaçlıyorum” diye konuşuyor.  
(Haber Merkezi)
 

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