Çorumlu polis yaşam mücadelesini kaybetti

21 Mart’ta Çorum’a gelirken Merzifon-Çorum yolunun 21. kilometresinde aşırı yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik kazası yapan Adem Çınar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Merzifon Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Çorumlu Polis Memuru Adem Çınar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhum polis memuru Adem Çınar'ın cenazesi, bugün Çorum merkeze bağlı Eskice Köyü'nde toprağa verildi. (Haber Merkezi)