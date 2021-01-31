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Çorumlu polis memuru yol kenarında intihar etti

İstanbul Eyüpsultan'da İstanbul Havalimanı yolu istikametinde sivil araçla yol kenarında duran polis memuru, ağaçlık alanda beylik tabancasıyla intihar etti.

Güncel 31.01.2021, 20:08
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Çorumlu polis memuru yol kenarında intihar etti

Olay, geçtiğimi gün saat 15.00 sıralarında Hasdal-Kemerburgaz yolu Eyüpsultan Mithatpaşa mevkii, İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Akkaya isimli Çorumlu polis memuru, 61 ADA 817 plakalı sivil araçla yol kenarında durdu. Beşiktaş'ta bir polis karakolunda görevli olan polis, daha sonra yaklaşık 50 metre ilerideki ağaçlık alana giderek, beylik tabancasıyla hayatına son verdi.

Yol kenarında park halindeki aracı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, yaklaşık 50 metre ileride Halil Akkaya’nın cesedini buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin olayın gerçekleştiği yerde inceleme yaptı.

1.5 yıldır görevli olan polis memurunun neden intihar ettiği bilinmezken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

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