Çorumlu polis kaza yaptı
Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri polis memuru 4 kişi yaralandı.
Güncel 28.06.2020, 18:23
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Alınan bilgiye göre kazada ilimiz Bayat İlçe nüfusuna kayıtlı Mardin'de görevli polis memuru Mehmet Ali Ceylan'ın (41) kullandığı 21 AAK 492 plakalı otomobil, Sivas-Kangal kara yolunun Alacahan mevkiinde devrildi.
Kazada Çorumlu polis memuru Mehmet Ali Ceylan ile birlikte araçta bulunan Esra (31), Yaşar (11) ile Nabi Eren Ceylan (7) yaralandı.
Kangal İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Haber Merkezi)
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