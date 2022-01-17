Çorumlu polis kalbine yenildi

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği’nde görev yapan ve Türkiye Değişim Partisi (TDP) Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Hidayet Mert'in kuzeni olan 33 yaşındaki Çorumlu polis memuru Yakup Özdağ, önceki gün gece saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yakup Özdağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Geride hamile bir eş ve 2 yaşında kız çocuğu bırakan polis memuru Özdağ için, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene; İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, mesai arkadaşları ve ailesi katıldı.

Törende İl Emniyet Müdürü Kaya bir konuşma gerçekleştirdi. Kaya, “Kardeşimizin yüreği vatan sevgisiyle doluydu. Namus, vatan bekçisiydi. Ama görevini hitama erdiremeden arkasında gözü yaşlı hamile bir eş, bağrı yaslı bir ana, kardeşler ve 2 yaşında bir kız evlat bırakarak hakka yürüdü. Arkadaşımızın ruhu şad olsun, emanetleri Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, emniyet teşkilatımızın ve silah arkadaşlarının emanetidir. Allah yakınlarına sabırlar versin. Tüm silah arkadaşları ve yakınlarının başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

SAKARYA’DA DEFNEDİLDİ

Sakarya İl Emniyet Müdürü Kaya’nın konuşmasının ardından Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından edilen dua sonrasında törene katılanlardan helallik alındı.

Törenin ardından Yakup Özdağ’ın cenazesi gözyaşları içerisinde Ankara Sincan’a gönderildi. Özdağ’ın cenazesi burada kılınacak cenaze namazının ardından Çimşit Mezarlığına defnedilecek.



(İHA)

