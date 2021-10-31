Çorumlu polis 1 haftadır aranıyor

Alınan bilgiye göre Musa Tüzün’ün Tokat'ın Almus ilçesinde görev yaptığı ve izne ayrılmasından buyana kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Musa Tüzün’ü görenlerin ya da yerini bilenlerin Almus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bilgi vermeleri istendi.

(Haber Merkezi)

