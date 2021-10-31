Çorumlu polis 1 haftadır aranıyor
Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Asar Köyü nüfusuna kayıtlı Polis Memuru Musa Tüzün’den bir haftadır haber alınamıyor.
Güncel 31.10.2021, 19:35
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Alınan bilgiye göre Musa Tüzün’ün Tokat'ın Almus ilçesinde görev yaptığı ve izne ayrılmasından buyana kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.
Musa Tüzün’ü görenlerin ya da yerini bilenlerin Almus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bilgi vermeleri istendi.
(Haber Merkezi)
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