Çorumlu pilot tutuklandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazanın ardından Çorumlu kaptan pilot Mahmut Arslan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, kaptan pilot Mahmut Arslan’ın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklanmasına karar verdi. 180 kişinin de yaralandığı kazanın ardından Arslan’ın ifadesi de ortaya çıktı. Yalova üzerindeyken uçağa yıldırım çarptığını, bunun herhangi bir arıza ihtimali nedeniyle kendisinde strese neden olduğunu belirten Arslan, “Emniyetli indim. Ancak pistte bolca miktarda tekerlek izi vardı. Bu tekerlek izlerinin periyodik olarak temizlenmesi gerekir, yoksa kayganlaşır. Olay günü de bu nedenle uçağın kaydığını düşünüyorum” dedi.

(Haber Merkezi)