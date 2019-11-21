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Çorumlu ozanlar Vezirköprü Ozanlar Gecesi’ne renk kattı

Vezirköprü Ozanlar buluşmasında Çorumlu Ozanlar geceye renk kattı

Çorumlu ozanlar Vezirköprü Ozanlar Gecesi’ne renk kattı

Vezirköprü Ozanlar buluşmasında Çorumlu Ozanlar geceye renk kattı

21 Kasım 2019 Perşembe 19:33
Çorumlu ozanlar Vezirköprü Ozanlar Gecesi’ne renk kattı

Merkezi Ankara’da bulunan ve çok sayıda Çorumlu Ozan, Şair, Araştırmacı ve Yazarı da bünyesinde bulunduran Dünya Söz Akademisi’nin Başkanı Edebiyatçı Prof Hayrettin İvgin’in öncülüğünde Vezirköprü Belediyesi tarafından düzenlenen Vezirköprü Ozanlar Aşıklar buluşmasında Çorumlu Ozanlar Haşimi Aslıhak ve Mehmet Ali Eröksüz’ün yanısıra Eğitimci yazar Songül Dündar, Aşık Selahattin Dündar, Aşık Hasan Kaplani, Aşık Mustafa Sayılır, Aşık Yakup Temeli, Aşık Muhlis Denizer, Aşık Veysel Yıldızer, Aşık Paşa Susanoğlu, Aşık Sevdi, Aşık Obalı ve Aşık Nirengi sahne aldı.

Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere halkın yoğun ilgisi dikkat çekerken aşıkların atışmaları ve solo türküleriyle coşkulu devam eden geceye Çorumlu Aşıklar Haşimi Aslıhak ve Mehmet Ali Eröksüz’ün atışmaları ve türküleri ile coşku doruk noktaya ulaştı konserin son sahnesinde Aşıklar toplu olarak koro şeklinde seyirciler ile birlikte kahramanlık türküsü söyledi. (Haber Merkezi)

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