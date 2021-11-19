Çorumlu oyuncu Nejmi Aykar dizide Demirel’i canlandırıyor
Güncel 19.11.2021, 19:28
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Çorumlu tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu Nejmi Aykar, TRT I’de yayınlanan “Kıbrıs: Zafere Doğru” dizisinde, 17 Haziran 2015 tarihinde kaybettiğimiz 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i canlandırıyor.
58 yaşındaki Nejmi Aykar, tiyatro oyunlarının yanısıra, 1998 yılından beri, Deli Yürek, Arka Sokaklar, Bulutların Ötesi, Kaçak Gelinler, Kalp Yarası gibi pek çok TV dizisinde rol aldı. “Kıbrıs: Zafere Doğru” dizisine de Demirel rolünde girdi.
(Selda FINDIK)
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