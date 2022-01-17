Çorumlu oyuncu Ayhan Bozkurt, yeni bir dizi ile ekranlara geliyor
Güncel 17.01.2022, 19:24
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Çorumlu sinema ve dizi oyuncusu, şair Ayhan Bozkurt, “Hayaller ve Hayatlar” isimli televizyon dizisiyle ekranlara gelecek.
Altan Dönmez’in yönettiği, senaryosu Yelda Eroğlu’na ait, Emre Kabakuşak’ın süpervizör olarak sorumluluk üstlendiği, çekimlerine başlanan dizi Bein Connect’te yayınlanacak.
Dizide, Ayhan Bozkurt’la birlikte, ekranların ünlü oyuncuları Özge Gürel, Aybüke Pusat, Melisa Aslı Pamuk, Yeşim Ceren Bozoğlu, Yusuf Çim, Serkay Tütüncü, Ekin Mert Daymaz ve Halil İbrahim Kurum rol alıyor. (Haber Merkezi)
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