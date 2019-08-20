Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95286
ALTIN
272.034
DOLAR
5.6605
STERLİN
6.8523
EURO
6.2795

Çorumlu otobüs şoförü kazada hayatını kaybetti

Ankara’da şehirlerarası yolcu otobüsü ile TIR’a arkadan çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Çorumlu otobüs sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi.

Çorumlu otobüs şoförü kazada hayatını kaybetti

Ankara’da şehirlerarası yolcu otobüsü ile TIR’a arkadan çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Çorumlu otobüs sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi.

20 Ağustos 2019 Salı 00:42
Çorumlu otobüs şoförü kazada hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre; Ankara’dan Samsun istikametine gitmekte olan Çorumlu şoför Mustafa Babuccu yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, Ankara-Samsun Karayolu üzerinde Elmadağ ilçesi yakınlarında, Kırıkkale istikameti çıkışında 19 plakalı bir TIR’a arkadan çarptı. Yoğun yağış nedeni ile kayganlaşan yolda meydana gelen kazada otobüs şoförü Mustafa Babuccu (55) hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Mustafa Babuccu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi.

Evli ve 4 çocuk babası Çorumlu Mustafa Babucu’nun hayatını kaybettiği kazayla ilgili Jandarma ve polis ekipleri soruşturma başlattı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Aşgın, dış kulvardan atağa kalktı
Aşgın, dış kulvardan atağa kalktı
Bilan’dan Vali Yardımcısı Yüksel’e teşekkür ziyareti
Bilan’dan Vali Yardımcısı Yüksel’e teşekkür ziyareti
“Şehit yakınları ve gazilere karşı incitici davranışlar son bulmalı”
“Şehit yakınları ve gazilere karşı incitici davranışlar son bulmalı”
Ozan Eröksüz, şiirde birincilik ödülünü aldı
Ozan Eröksüz, şiirde birincilik ödülünü aldı
“Aydınlanma düşüncesinin temel taşlarından bir sanatçı”
“Aydınlanma düşüncesinin temel taşlarından bir sanatçı”
Çorumlu üzgün, öfkeli, ama asla umutsuz değil
Çorumlu üzgün, öfkeli, ama asla umutsuz değil
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim