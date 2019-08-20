Çorumlu otobüs şoförü kazada hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre; Ankara’dan Samsun istikametine gitmekte olan Çorumlu şoför Mustafa Babuccu yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, Ankara-Samsun Karayolu üzerinde Elmadağ ilçesi yakınlarında, Kırıkkale istikameti çıkışında 19 plakalı bir TIR’a arkadan çarptı. Yoğun yağış nedeni ile kayganlaşan yolda meydana gelen kazada otobüs şoförü Mustafa Babuccu (55) hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Mustafa Babuccu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi.

Evli ve 4 çocuk babası Çorumlu Mustafa Babucu’nun hayatını kaybettiği kazayla ilgili Jandarma ve polis ekipleri soruşturma başlattı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)