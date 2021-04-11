Çorumlu optisyen Covid-19 kurbanı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) Çorum’da can almaya ocak söndürmeye devam ediyor.

Alınan bilgiye göre Mecitözü İlçesi koronavirüse bir kurban daha verdi. Mecitözü Alancık Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Amasya’da optisyen olarak faaliyet gösteren (Can Optik) Emrah Yılmaz (41), yakalandığı koronavirüs hastalığı sonucu hayatını kaybetti.

Amasya’da ikamet eden, Hüseyin Yılmaz’ın oğlu, Seher Yılmaz’ın eşi, Emre Yılmaz’ın ağabeyi Emrah Yılmaz, genç yaşta virüs illetine yenik düştü. Emrah Yılmaz’ın cenazesi Amasya’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

