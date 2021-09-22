Çorumlu Onur, ödül gecelerini kaçırmıyor

2019’da “Dünyanın En Güzel 10 Çocuğu Yarışması”na aday gösterilen Onur Karamanlıoğlu, Crown Plaza’daki Türkiye Prestij Ödülleri gecesinde, Ayhan Aşan, Survivor’dan Adem Kılıççı ve Yusuf Güney, magazin muhabiri Nurcan Sabur, Nuri Alço ve sunucular Tuğba Özay-Gökay Kalaycıoğlu ile anı fotoğrafları çektirdi.

Onur, SE-SAM (Türkiye Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği) Başkanı Yılmaz Atadeniz’i, Yeşilçam’ın eski oyuncularından Nalan Çöl ile birlikte ziyaret etti.

Tayyar Işıksaçan’ın sunuculuğunda yapılan Altın Melek Ödülleri gecesinde ise, Onur, Nisa-Metin Serezli’nin oğulları Murat Serezli ile tanıştı. (Haber Merkezi)

