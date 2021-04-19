Çorumlu öğrencinin hikayesi basılacak

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TÜRSAK Vakfı tarafından bu yıl 17. kez düzenlenecek “Çocuk Filmleri Festivali” kapsamında organize edilen yarışma sonuçları açıklandı.

"Filmimin Hikâyesi" isimli yarışmada dereceye girenlerin hikayeleri kitaba basılacak 50 öğrenci belli oldu. Hikayesi kitaba basılacak 50 öğrenciden birisi de Çorum merkez Merkez Mukadder Akaydın İlkokulu 3.Sınıf öğrencisi, Sungurlulu Arda Ahıska oldu.

“Robot Buluş’” hikayesi ile yarışmaya katılan ve dereceye giren Sungurlulu Arda Ahıska’yı kutlayan Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, başarılarının devamını da diledi.

(Mehmet DALAR)

