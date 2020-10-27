Çorumlu öğrencilere “TÜBİTAK” ödülü

TÜBİTAK Bölge Yarışması’na katılan Merkez 23 Nisan Ortaokulu’nun “Teknoloji Destekleri Türkçe Öğretimi” projesi ikinci; Çorum İTÜ Doğa Koleji’nin “Ahi Evran Öğrenme Modeli” projesi üçüncü; BİLSEM’in “Posidonia Aceanica Atıklarından Üretilen Biyoplastiğin Ambalaj Malzemesi olarak kullanımı” projesi birinci; BİLSEM’in T ve Y Labirent Modellerde Drosophila Melanogasterde Stresin Dişi ve Erkek Bireylerde Öğrenme Üzerine Etkisi” projesi birinci; BİLSEM’in “Atık Bitkilerden Organik Pipet” projesi birinci ve BİLSEM’in “Otobüs Yangınlarını Önlemek İçin Tamamen Doğal ve Yanmaz İzolasyon Malzemesi” projesi ise üçüncü oldu.

TÜBİTAK yarışmasında ilimizi başarı ile temsil ederek derece kazandıran okul ve öğrencilere teşekkür belgelerini takdim eden Sarı, yarışmaların gençlerin yeteneklerini geliştirdiğini de vurgulayarak onlara rehberlik eden öğretmen ile idarecilere de teşekkür etti.

(Haber Merkezi)