Çorumlu öğrencilere burs 

Merkezi İstanbul’da bulunan ÇESİAD, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde İstanbul’da üniversite öğrenimi sürdüren öğrencilere, destek amacıyla vereceği burs için başvuraların alınmaya başladığını duyurdu.

Duyuruda İstanbul'da okuyan ve Çorumlu olan üniversite öğrencilerine geri ödemesiz verilecek burs için yetim ve öksüz, çiftçi, gelir seviyesi düşük ihtiyaç sahibi öğrencilere öncelik tanınacağı belirtildi.

(Haber Merkezi)

