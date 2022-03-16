Çorumlu öğrenciler NASA'da çalışan Türk bilim insanı Yıldız ile görüştü

Yıldız, öğrencilere, "Derin uzay misyonlarında bilim" konulu sunum yaptı.

Hubble Uzay Teleskobu ile yürütülen çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi veren Yıldız, daha sonra öğrencilerle sohbet ederek, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Okulun sosyal bilgiler öğretmeni Ahmet Peker, öğrencilerinin astronomi ve uzay bilimleriyle ilgili ilk ağızdan bilgi sahibi olmalarını sağlamak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Yıldız'ın uzay konularında uzman bir bilim adamı olduğunu belirten Peker, "Umut Bey öğrencilere hem uzay çalışmaları, hem de nasıl bilim insanı olduğunu aanlattı. Öğrencilerimiz burada bir bilim insanının hangi eğitimlerden geçtiğini öğrendi." dedi.

Peker, dünyaya daha açık öğrenciler yetiştirmeye gayret ettiklerini sözlerine ekledi.