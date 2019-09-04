Çorumlu öğrenciler Çekya'da

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Zühal Yalçın 'ın hazırladığı (Fuel your innovative spirit) "Yenilikçi Ruhunu Harekete Geçir" başlıklı Ulusal ajans destekli, Erasmus + projesi kapsamında (Encouraging Creative Thinking ) yaratıcı düşünmeyi teşvik etme konulu seminere katılmak üzere Çekya 'nın başkenti Prag'a 8 kişilik ekip gitti. Okul müdürü Mustafa Hekim, proje koordinatörü Zühal Yalçın, okulun öğretmenlerinden Kemal Paydar, Mine Karakaya, Hasan Kaygusuz, İsmail Deli, Aslı Çam ve Turgut Uğuz’dan oluşan ekip, proje kapsamında farklı uluslardan meslektaşlarıyla bir araya gelerek yaratıcı düşünme tekniklerini tanımaya yönelik interaktif çalışmalar yapması planlanıyor. Yaklaşık bir hafta sürecek uygulamalı çalışmalardan sonra ülkeye dönecek ekip üyelerinin kurum düzeyinde tecrübe paylaşımı yapacaklar. 8 Eylül’de etkinlik sona erecek ve ekip Çorum’a dönecek. (Haber Merkezi)