Çorumlu Obası’nda kış etkinlikleri sürüyor

Çorum Diyanet Gençlik Merkezi yönetici ve öğrencileri, Çorumlu Obası Gençlik Kampı’nda kitap okuma etkinliği düzenledi. Ara tatili fırsata çevirdiklerini söyleyen yöneticiler ilk iş olarak Çorumlu Obası’nda gün boyu sürecek kitap okuma etkinliği ve çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Moral ve motivasyon kapsamında bu tür etkinliklere önem verdiklerini söyleyen yöneticiler, öğrencilerin Çorumlu Obası’nda devam eden ebru sanatı, Hint kınası, akıl oyunları ve boncuk dizme kurslarına katıldığını ve unutulmaz bir gün geçirdiklerini kaydettiler.

Diyanet Gençlik Merkezi yöneticileri, Çorumlu Obası Gençlik Kampı’nın hayata geçirilmesi ve gençlerin hizmetine sunulmasının Çorum Belediyesi’nin gençlere yönelik önemli bir hizmeti olduğunun kaydederek "Gençlerimizle çok güzel bir gün geçirdik. Hem kitap okuma etkinliği gerçekleştirdik hem de gençlerimizin yeteneklerine uygun aktiviteler yaptık. Böylesi güzel bir kamp yerini şehrimize kazandıran Belediyemize teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştular.