Çorumlu Obası’nda izci kampı
Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, Çorumlu Obası’nda günübirlik izci kampı yaptılar.
Güncel 25.05.2022, 19:33
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Kampa 35 izci katılırken, veliler de büyük ilgi gösterdiler.
Kampta izciler, yıl içerisinde öğrendikleri teknik iz işaretleri ,kol komutları, düdük komutları ile çalışmayı öğrenirken, izci oyunları ,alkış ve marşlarıyla coştular.
İzci lideri Erden Özer, kamp alanını çok beğendiklerini belirterek, kısa sürede yeni bir kamp organizasyonu daha yapmayı arzu ettiklerini söyledi.
(Haber Merkezi)
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