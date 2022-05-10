Çorumlu Obası, Erasmus öğrencilerini ağırladı
Lise düzeyi Erasmus projesi kapsamında farklı ülkelerden Çorum’a gelen 25 öğrenci öğretmenleriyle birlikte Çorum Belediyesi tarafından yapılan ve gençliğe armağan edilen Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezini ziyaret etti. Öğrenciler Türk Kültürünün günümüze taşındığı obada ebru ve çeşitli kurslara katıldı. Türk’le özdeşleşen klasik okçuluk ve oklu sporlar konusunda bilgi aldılar, Türk kültürüne ait kıyafetleri denediler.
Güncel 10.05.2022, 19:20
69
İspanya, Polonya, Yunanistan ve Romanya’dan gelen öğrencilere “Dünyanın merkezine hoş geldiniz” diyerek selamlama konuşmasına başlayan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Kadeş Barış Antlaşmasının imzalandığı topraklardasınız. Bu toprakların 8 bin yıllık bir medeniyet geçmişi var. Üretim anlamında da bölgenin en önemli sanayi kenti. Her şeyden önemlisi sevginin, barışın ve muhabbetin kenti Çorum. Gittiğiniz yerlere bizlerden selam götürmenizi sizlerden istirham ediyoruz.
Etkinlik sonrası Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezinde Osmanlı yemeği olan İskilip Dolmasını tadan yabancı öğrenci ve öğretmenler, tüm ikramlar ve leblebi hediyeleri için Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
8°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|69
|3. Konyaspor
|36
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|36
|55
|8. Antalyaspor
|36
|55
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|36
|44
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|36
|34
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|34
|66
|3. Bandırmaspor
|34
|58
|4. İstanbulspor
|34
|58
|5. Erzurumspor
|34
|57
|6. Eyüpspor
|34
|51
|7. Tuzlaspor
|34
|49
|8. Samsunspor
|34
|47
|9. Keçiörengücü
|34
|47
|10. Manisa Futbol Kulübü
|35
|46
|11. Adanaspor
|35
|45
|12. Denizlispor
|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
|14. Boluspor
|34
|44
|15. Altınordu
|34
|42
|16. Bursaspor
|34
|41
|17. Kocaelispor
|34
|41
|18. Menemen Belediyespor
|34
|38
|19. Balıkesirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|86
|2. Liverpool
|35
|83
|3. Chelsea
|35
|67
|4. Arsenal
|35
|66
|5. Tottenham
|35
|62
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|35
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Crystal Palace
|35
|44
|11. Aston Villa
|34
|43
|12. Brentford
|36
|43
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Leicester City
|34
|42
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|34
|35
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|35
|34
|19. Watford
|35
|22
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|81
|2. Barcelona
|35
|69
|3. Sevilla
|35
|65
|4. Atletico Madrid
|35
|64
|5. Real Betis
|35
|58
|6. Real Sociedad
|35
|56
|7. Villarreal
|35
|53
|8. Athletic Bilbao
|35
|52
|9. Osasuna
|35
|46
|10. Valencia
|35
|44
|11. Celta Vigo
|35
|43
|12. Rayo Vallecano
|35
|42
|13. Espanyol
|35
|40
|14. Elche
|35
|39
|15. Getafe
|35
|37
|16. Cadiz
|35
|35
|17. Granada
|35
|34
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Levante
|35
|29
|20. Deportivo Alaves
|35
|28