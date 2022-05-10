Çorumlu Obası, Erasmus öğrencilerini ağırladı

İspanya, Polonya, Yunanistan ve Romanya’dan gelen öğrencilere “Dünyanın merkezine hoş geldiniz” diyerek selamlama konuşmasına başlayan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Kadeş Barış Antlaşmasının imzalandığı topraklardasınız. Bu toprakların 8 bin yıllık bir medeniyet geçmişi var. Üretim anlamında da bölgenin en önemli sanayi kenti. Her şeyden önemlisi sevginin, barışın ve muhabbetin kenti Çorum. Gittiğiniz yerlere bizlerden selam götürmenizi sizlerden istirham ediyoruz.



Etkinlik sonrası Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezinde Osmanlı yemeği olan İskilip Dolmasını tadan yabancı öğrenci ve öğretmenler, tüm ikramlar ve leblebi hediyeleri için Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)