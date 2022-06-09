Çorumlu Obası, 5. Etnospor Kültür Festivali’nde tanıtılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve çok sayıda katılımcının katıldığı festivalde Çorum Belediyesi tarafından yapılarak gençlerin hizmetine sunulan ödüllü gençlik yatırımı Çorumlu Obası Gençlik Kampı tanıtım standıyla yerini aldı.

Açılış konuşmasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “2016’yılından beri Dünya Etnospor Konfederasyonunun ev sahipliğinde onlarca ülkeden yüz binlerce ziyaretçi ile gerçekleşen festivalimizi bu yıl çok coşkulu bir şekilde kutlamak bizim için büyük bir gurur” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK OBA KONSEPTLİ GENÇLİK KAMPI FESTİVALDE

Türkiye’de gençlik kampı olarak planlanan en büyük oba konseptli gençlik kamp merkezi olma özelliğine sahip Çorumlu Obası Gençlik Kampı gençleri Etnospor dallarından geleneksel okçuluk başta olmak üzere birçok geleneksel spor branşı ile buluşturuyor. Kültürümüzün yaşatılması ve gençlere aktarılması misyonuyla en özgün gençlik yatırımı olması sebebiyle AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafında düzenlenen, ’Gençlik ve Yerel Yönetimler’ konulu yarışmada, Gençlik hizmetlerine yönelik fiziki belediyecilik yatırımları alanında birincilik ödülü alan Çorumlu Obası Gençlik Kampı’nın açılışı da Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilmişti.

Çorumlu Obası Gençlik Kampı’nın festivalde açtığı standa dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor. Çorumlu Obası Gençlik Kampı Standı Çorum’u dünyaya tanıtıyor, Çorum Belediyesinin ve AK Belediyeciliğin gençliğe vermiş olduğu önemi festivale gelenlere gösteriyor.



