Çorumlu Obası 25 ilden misafirleri ağırladı

Etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ve vatandaşlar katıldı. Atlı spor tutkunlarının katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Milli biniciler tarafından yapılan at üstünde ok atma ve akrobasi gösterileri ilgiyle izlendi.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 25 farklı şehirden 125 sporcunun etkinliğe katıldığını belirtti. Başkan Aşgın, “At üstünde medeniyet kurmuş çok yüce bir milletin mensuplarıyız. Bu anlamda tarihimizle de gurur duyuyoruz” dedi.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da organizasyonun başarılı geçmesini dileyerek, “Dünyada son süvari savaşıyla Başkomutanlık Meydan Savaşı’nda zırhlı birlikleri yenmiş milletiz. Dünyada yapılan son süvari savaşıdır ve zaferle sonuçlanmıştır. At bizim her şeyimiz” diye konuştu.

Çorumlu Obası’nda gerçekleşen etkinlikte Çorum Belediyesi tarafından davetlilere İskilip Dolması ikram edildi.

Etkinlik sonunda Başkan Aşgın’dan meşaleyi telsim alan atlı sporcular Alacahöyük’e gitmek üzere obadan ayrıldı.

(Haber Merkezi)

