“Çorumlu Obası” 13 Ekim'de açılıyor
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatleri arasında yer alan Gençlik Obası’nda çalışmalar tamamlandı. Obanın resmi açılış töreni 13 Ekim’de yapılacak.
Güncel 10.10.2021, 19:06
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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sıklık Tabiat Parkı’nda yaptıkları gençlik obasının ismini “Çorumlu Obası” olarak belirlediklerini söyledi.
Başkan Aşgın, “Bu toprakları Türk yurdu yapan oymağın ismi Çorumlu Oymağı’dır. Bunun için obamızın adını “Çorumlu Obası” koyduk. Sıklık Tabiat Parkı’ndaki obamızı 13 Ekim saat 13.00’te hizmete açacağız.
Öğrenci ve gençlerimizle birlikte kamp ateşi etrafında kendi türkülerimizi söyleyeceğimiz güzel bir mekanı Çorum halkına kazandırdık. Böylece bir vaadimizi daha yerine getirmiş oluyoruz” dedi.
(Haber Merkezi)
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