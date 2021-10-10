“Çorumlu Obası” 13 Ekim'de açılıyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sıklık Tabiat Parkı’nda yaptıkları gençlik obasının ismini “Çorumlu Obası” olarak belirlediklerini söyledi.

Başkan Aşgın, “Bu toprakları Türk yurdu yapan oymağın ismi Çorumlu Oymağı’dır. Bunun için obamızın adını “Çorumlu Obası” koyduk. Sıklık Tabiat Parkı’ndaki obamızı 13 Ekim saat 13.00’te hizmete açacağız.

Öğrenci ve gençlerimizle birlikte kamp ateşi etrafında kendi türkülerimizi söyleyeceğimiz güzel bir mekanı Çorum halkına kazandırdık. Böylece bir vaadimizi daha yerine getirmiş oluyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)