Çorumlu Naci Bostancı’nın oğluna dikkat çeken atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’deki atama kararlarına göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü’ne Çorumlu AK Parti Amasya Milletvekili Naci Bostancı’nın oğlu Afşın Burak Bostancı atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarında bir isim dikkat çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü’ne AK Parti Grup Başkanı hemşehrimiz Naci Bostancı’nın oğlu Afşın Burak Bostancı atandı.

Uzun süredir İbrahim Halil Dere’nin vekaleten yürüttüğü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü görevine atanan Afşin Burak Bostancı, 2019 yılının Şubat ayından bu yana Nükleer Düzenleme Kurumu Kurul üyesi olarak görev yapıyordu.

Atama kararında şu ifadeler yer aldı: “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğüne 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Afşın Burak Bostancı atanmıştır”

(AA)

