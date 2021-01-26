Çorumlu müzisyen ve sanatçılar dernekleşti

Satılmış Yalvaç, başkanlığında kurulan dernek kısa sürede tüm Çorumlu sanatçıları bir çatı altında toplamayı hedefliyor.

Dernek hakkında bilgiler veren kurucu başkan Satılmış Yalvaç, amaçlarının Çorum'da bu işi meslek edinmiş tüm müzisyenleri dernek çatısı altında toplamak olduğunu vurguladı. Hemen hemen tüm meslek dallarının yıllar önce dernekleserek örgütlendiklerini, ancak sayıları 400' yakın Çorum'un sanat ve kültürüne katkı sağlayan müzisyenlerin yıllardır sahipsiz kaldıklarını söyledi.

Özellikle bu sahipsizliğin pandemi döneminde iyice su yüzüne çıktığını anlatan Yalvaç; "Bu süreçte sanatçı arkadaşlarımız büyük sıkıntı ya düştüler. Ekmek kapıları olan ve çalışabilecekleri tüm işletmeler kapandı. Arkadaşlarımızın yüzde 90'i evine ekmek götüremez oldu. İşte böylesi bir ortamda dernek kurmamız kaçınılmaz hale geldi. Arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda derneğimizi kurduk. Amacımız pandeminin bitmesiyle birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyerek zorda kalan arkadaşlarımıza yardım etmeyi amaçlıyoruz.

Müzikle ilgilenen tüm sanatçı arkadaşlarımızı derneğimize üye olmaya davet ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak bir birimize daha çok yardımcı olabiliriz. Derneğimizin müzisyen arkadaşlara hayırlı olmasını diliyor, tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(Haber Merkezi)