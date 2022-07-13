Çorumlu Mustafa Mümtaz’ın korosu Antalya’da sezonun son konserini verdi

Geride bıraktığımız sanat sezonunda, Kültür Bakanlığı etkinlikleri dahil 6 başarılı konsere imza atan topluluk, Antalya’nın en köklü ve sistemli korolarının başında geliyor.

Mustafa Mümtaz ve arkadaşları, son konserlerinde de Antalyalı müzikseverlere gerçek bir müzik ziyafeti yaşattılar.

(Aliye ÖNCEL)

