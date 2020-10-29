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Çorumlu minik Onur ses getirdi

Onur Karamanlıoğlu, ÇORUM HABER tarafından sosyal medyaya taşınan “Büyüyünce Atatürk Olacağım” şiiriyle büyük ilgi çekti. Onur’un videosu, kısa sürede on binlerce kişi tarafından görüntülendi.

Güncel 29.10.2020, 19:40
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Onur sabah da, Star TV’nin “Demet ve Alişan İle Sabah Sabah” programına canlı yayın konuğu oldu. Onur, şiir videosu ile başlayan programda İstiklal Marşı’nı da okudu.

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