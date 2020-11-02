Çorumlu minik Çınar depremde can verdi

Çorumlu olduğu öğrenilen Çınar Ünlü isimli çocuk, deprem sonucu göçük altında kalarak can verdi.

Edinilen bilgilere göre Çorum'un Üçköy nüfusuna kayıtlı Çınar Ünlü, depremde hayatını kaybetti.

Minik Çınar’ın ailesinin İzmir’de yaşadığı, babası Ali Ünlü’nün de 2016 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çorum Merkez Üçköy’den İsmail Ünlü’nün torunu olan Çınar Ünlü, İzmir depreminde hayata veda etti. Minik Çınar, İzmir’de toprağa verildi.

Çınar Ünlü’nün merhum babasının Üçköylü, annesinin ise Gökköylü olduğu öğrenildi.

ÇORUM HABER, Çınar'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler. (Haber Merkezi)