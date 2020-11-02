Son Dakika

Çorumlu minik Çınar depremde can verdi

İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle üzücü haberler gelmeye devam ediyor.

Güncel 02.11.2020, 10:25
308
Çorumlu minik Çınar depremde can verdi

Çorumlu olduğu öğrenilen Çınar Ünlü isimli çocuk, deprem sonucu göçük altında kalarak can verdi.
Edinilen bilgilere göre Çorum'un Üçköy nüfusuna kayıtlı Çınar Ünlü, depremde hayatını kaybetti.
Minik Çınar’ın ailesinin İzmir’de yaşadığı, babası Ali Ünlü’nün de 2016 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Çorum Merkez Üçköy’den İsmail Ünlü’nün torunu olan Çınar Ünlü, İzmir depreminde hayata veda etti. Minik Çınar, İzmir’de toprağa verildi.
Çınar Ünlü’nün merhum babasının Üçköylü, annesinin ise Gökköylü olduğu öğrenildi.
ÇORUM HABER, Çınar'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
13°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 02 Kasım 2020
İmsak 05:39
Güneş 07:04
Öğle 12:29
İkindi 15:16
Akşam 17:43
Yatsı 19:03

Gelişmelerden Haberdar Olun

@