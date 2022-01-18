Çorumlu Mehmet Amca acı tatlı anılarını Ömür Dediğin’de anlattı

TRT'de yayınlanan yönetmenliğini Zeliha İlhan Doymuş 'un yaptığı "Ömür Dediğin" programının Osmancık'ta çekilen bölümü bu hafta yayınlandı. Bölüm danışmanlığını TRT Haber Osmancık Muhabiri Merve Akıllı’nın yaptığı programda Gemici Mahallesi’nde oturan 71 yaşındaki Mehmet Şahin’in hayatı ekranlara yansıdı.

Mehmet Şahin, Çorum Osmancık’da eşiyle birlikte yaşıyor. 71 yaşındaki Mehmet amcanın kendisine ait birçok şiiri var. Eşinin hastalığı nedeniyle vaktinin çoğunu onunla ilgilenerek ve bakımını yaparak geçiren Mehmet Şahin, acı tatlı anılarını Ömür Dediğin izleyicileriyle paylaştı.

9 yıl önce ameliyat olan ve sadece yürüteçle yürüyebilen eşinin tüm bakımını kendisinin yaptığını dile getiren Şahin, “Kızıma dahi bakımını yaptırmıyor, sadece benim yapmamı istiyor. Bana inandı, bana güvendi. Çünkü başkası benim kadar yapamaz. Eşim benim için önemli, incinmesin. Önceden o bana baktı şimdi ben ona bakıyorum” diye konuştu.

Osmancık ilçesinden de görüntülerin yer aldığı program ilçede beğeniyle izlendi.