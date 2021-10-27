Çorumlu küçük yazar Utku’dan büyük başarı

Eskişehir’de yaşamını sürdüren 10 yaşındaki Utku Akın Kızıltepe kaleme aldığı “İki Uzaylı’nın Maceraları” isimli ile ilgi odağı oldu.

KURGULADI, YAZDI VE ÇİZDİ

Sağlık emekçisi baba ve eğitimci bir annenin oğlu olan Utku Akın, kendi yaş grubuna hitap eden macera kategorisinde yer alan kurgu ve çizimlerini tamamen kendisinin hazırladığı ilk kitabı ile gurur kaynağı oldu.

BİLSEM ÖĞRENCİSİ

Sevimli yazar Utku Akın Kızıltepe 2011 yılında Çorum’da doğdu. Şu an Eskişehir Murat Atılgan Ortaokulu 6.sınıf ve aynı zamanda Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi.

Küçük yazarın “İki Uzaylı’nın Maceraları” kitabı, Kitap Yurdu, Cinius Shop, D&R, Pandora gibi onlarca online kitap satış sitelerinden satışa sunuldu. Kısa süre içinde büyük alışveriş sitelerinde de yer alacak.

(Uğur GÖRKEM)

