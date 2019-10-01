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Çorumlu kuaförler Güzellik Fuarı’nı gezdi

Türkiye’nin en güzel buluşma noktalarından biri olan ve 26-29 Eylül tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 31. Güzellik ve Bakım Fuarı’na Çorum Berberler ve Kuaförler Odası üyeleri yoğun bir katılım sağladı.

Çorumlu kuaförler Güzellik Fuarı’nı gezdi

Türkiye’nin en güzel buluşma noktalarından biri olan ve 26-29 Eylül tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 31. Güzellik ve Bakım Fuarı’na Çorum Berberler ve Kuaförler Odası üyeleri yoğun bir katılım sağladı.

01 Ekim 2019 Salı 22:01
Çorumlu kuaförler Güzellik Fuarı’nı gezdi

Güzellik trendlerini, gelişmiş teknolojileri, yeni ürünleri, yöntemleri ve hizmetleri, ziyaretçilerin beğenisine sunan 31. Uluslararası Güzellik & Bakım, Profesyonel Kozmetik ve Saç, Spa & Wellness Ürün ve Ekipmanları Fuarı, Ankara Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Türkiye’nin dört bir yerinden ziyaretçi akınına uğrayan fuarı Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse ve beraberindeki oda üyesi esnaf da ziyaret etti.

Güzellik sektörünü bir araya getirmeyi amaçlayan, yerli ve yabancı birçok markayı buluşturan, yeni teknolojilerin sergilendiği güzellik ve bakım fuarında Çorumlu berber ve kuaför esnafı, dünyaca ünlü birçok markanın yeni ürünlerini, gelişmiş teknolojilerini yakından görme fırsatı buldu.

(Haber Merkezi)

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