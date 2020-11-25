Çorumlu kuaförler, Estetik ve Güzellik Fuarı’na katıldılar

Adana Valisi Süleyman Elban, Covid-19 salgını nedeniyle bu fuarı düzenlemenin büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak, gelecek yıl cıvıl cıvıl, neşeli ve güzelliklerle dolu bir fuarda buluşmayı umut ettiğini söyledi.

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş da, kısıtlamalarına uyarak bu süreci hep birlikte atlatacaklarına inandığını dile getirdi.

Fuarda 100'e yakın firma, ürün ve koleksiyonlarını sergiledi.

(Haber Merkezi)