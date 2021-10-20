Çorumlu Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu’na kutlama
Kırıkkale Valiliği görevine Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ekim ayı başında atanan ve görevine başlayan Sungurlulu hemşehrimiz Bülent Tekbıyıkoğlu’na Çorum heyetinden kutlama ziyareti yapıldı.
Güncel 20.10.2021, 20:20
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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi beraberinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş ile birlikte Kırıkkale Valiliği görevine atanan hemşehrimiz Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Çorumlu Vali Tekbıyıkoğlu’nu kutlayan heyet görevinde başarı dileklerini de iletti.
Vali Tekbıyıkoğlu da Vali Çiftçi, Başkan Aşgın, Rektör Öztürk ve Kaymakam Görmüş’e nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı hediyeleşme ile son buldu.
Öte yandan Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu ile birlikte Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’yı da makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.
(Volkan SINAYUÇ)
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