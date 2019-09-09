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Çorumlu Kaymakam Yurt, Gönen’de göreve başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Kaymakamı iken Gönen Kaymakamlığına atanan hemşehrimiz Arslan Yurt, görevine başladı.

Çorumlu Kaymakam Yurt, Gönen’de göreve başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Kaymakamı iken Gönen Kaymakamlığına atanan hemşehrimiz Arslan Yurt, görevine başladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 21:59
Çorumlu Kaymakam Yurt, Gönen’de göreve başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Kaymakamı iken Gönen Kaymakamlığına atanan hemşehrimiz Arslan Yurt, görevine başladı.

Geçtiğimiz günlerde Gönen İlçe Kaymakamı Faruk Bekarlar'ın Konya Vali Yardımcılığı’na atanmasının ardından Gönen İlçe Kaymakamlığı’na atanan Tekirdağ Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, dün itibariyle görevine başladı.

ARSLAN YURT KİMDİR?

1970 yılında Çorum ili Alaca ilçesinde doğdu. İlk-orta ve lise eğitimini Alaca ilçesinde tamamladı. 1987 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1991 yılında mezun oldu. Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında Burdur Kaymakam Adayı olarak başladı. Sırasıyla; Manisa'nın Selendi ilçesi, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi ve Diyarbakır'ın Bismil ilçelerinde Kaymakam vekilliklerinde bulundu. Üç yıl süren Kaymakam Adaylığı eğitimini 1997 yılında tamamlayarak asaleten Trabzon'un Tonya ilçesine atandı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçe Kaymakamlığına yaptı. (İHA)

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