Çorumlu Kaymakam Elif Bal göreve başladı

Çorum'un Bayat ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve 2 Şubat 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün onay yazısı ile Saraydüzü Kaymakamlığı görevine vekaleten atanan Elif Bal yeni görevine geçtiğimiz günlerde başladı.

ELİF BAL KİMDİR?

1994 yılında Ankara’da dünyaya gelen KaymakamElif Bal, aslen Çorum ili Bayat İlçesi nüfusuna kayıtlıdır.

İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. 2018 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında yapılan Kaymakamlık sınavını kazanarak, 108. Dönem Konya Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etmiştir. İl merkez stajını Konya Valiliğinde, Teftiş stajlarını Ordu ve Kayseri'de, Kaymakam Refikliği stajlarını Yalova/Altınova ve Antalya/Finike ilçelerinde tamamlamıştır.

(Haber Merkezi)

