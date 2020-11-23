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Çorumlu kahvecilerin feryadını İsmail Küçükaya ekrana taşıdı

Sabah kuşağının tartışmasız reyting rekortmeni haber programı “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat”te , ÇORUM HABER bir kez daha ekrana geldi.

Güncel 23.11.2020, 20:03 23.11.2020, 20:08
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Türkiye televizyon tarihinin efsaneleri arasına şimdiden adını yazdıran İsmail Küçükkaya, ÇORUM HABER’in dünkü manşetinde yer alan Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Başkanı Nesimi Özkubat’ın “Kahveci esnafı tükendi” başlığını taşıyan açıklamasını izleyicileri ile paylaştı.

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