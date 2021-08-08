Çorumlu kadınlardan yangınzedelere destek
Türkiye’nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları ile mücadele için devletin tüm kademleri ve vatandaşlar seferber oldu. Bir yandan yangın söndürme çalışmaları devam ederken diğer yandan yangınzedelerin yanında olmak ve afetin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor.
Güncel 08.08.2021, 19:59
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Çorum Belediyesi’nin kursiyerleri de yardım seferberliğine duyarsız kalmadı. Çorum Belediyesi Buharaevler Kültür Merkezi’nin dikiş kursiyerleri, yangınzedeler için kıyafet dikti.
Dikiş sınıfında eğitim gören ev hanımlarının yangınzedeler için kendi imkânlarıyla diktiği şalvar, yazma gibi kıyafetler yangın bölgesine gönderildi.
(Eray UZUN)
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