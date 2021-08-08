Çorumlu kadınlardan yangınzedelere destek

Çorum Belediyesi’nin kursiyerleri de yardım seferberliğine duyarsız kalmadı. Çorum Belediyesi Buharaevler Kültür Merkezi’nin dikiş kursiyerleri, yangınzedeler için kıyafet dikti.

Dikiş sınıfında eğitim gören ev hanımlarının yangınzedeler için kendi imkânlarıyla diktiği şalvar, yazma gibi kıyafetler yangın bölgesine gönderildi.

(Eray UZUN)

