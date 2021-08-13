Çorumlu kadınlar e ticaretle istihdama kazandırılacak

Çorum’da kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini hanimeliyoresel.com internet sitesi ve Belediye’nin açılışını yapacağı 4 noktada satışa sunma imkanı bulacak. Projeyi tanıtan Başkan Aşgın, “Hedefimiz ev hanımı kardeşlerimizi istihdama kazandırmak” dedi.

Çorum Belediyesi’nin kadınlar için hazırladığı projelerden biri olan Hanımeli Yöresel E-Ticaret Tanıtım Toplantısı Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Belediyenin kültür merkezlerinde kadınların yaptığı el emeği göz nuru ürünler hem hanimeliyoresel.com internet sitesinden hem de kentin 4 noktasında satışa sunulacak.

Toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, Belediye başkan yardımcıları Lemzi Çöplü ve Turhan Candan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ile çok sayıda kadın katıldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, amaçlarının bu projeyle ev hanımlarını istihdama katmak olduğunu söyledi. Kadınların evlerinde ve kurslarda ürettikleri ürünleri hem piyasayla hem de Çorumlularla buluşmayı hedeflediklerini belirten Aşgın, “Kurslarımıza katılan hanımların en önemli problemi bu ürünleri satabilmekti. Şu an iki aşamalı bir şekilde hem e ticaret hem de normal sıcak satışla ikisinin de olduğu bir modeli geliştirdik. Bundan sonra inşallah kardeşlerimizin satışla ilgili bir problemi kalmayacak” dedi.

TÜM KURSİYERLER ÜRÜNLERİNİ SATABİLELECEK

Geçmişten bugüne belediyenin kültür merkezlerinde kurslara katılan tüm kursiyerlerin Hanımeli Yöresel’de ürünlerini satabileceğini aktaran Aşgın, şöyle devam etti: “Tüm bu organizasyonu belediyemiz adına BELTAŞ yaptı. İlk etapta 500 kursiyerimizden ilk ürünlerini peşin olarak biz satın aldık. Fotoğraflayıp, siteye yükledik. Allah Halil İbrahim bereketi versin diyerek süreci başlatıyoruz.” Aşgın, e ticaret sitesinde ürünü satılan kişiye bilgi verileceğini ve o kişinin siteye yeni ürün gönderebileceğini belirterek, ürüne talep oldukça piyasanın beklentileri karşılanmak üzere bu çalışmanın devam ettirileceğini aktardı.

ÜRÜNLER STANDART KALİTEDE OLACAK

Kadınların yaptığı el emeği göz nuru ürünlerin şehrin 4 noktasında sıcak satış imkanıyla satılacağını da ifade eden Aşgın, şunları kaydetti: “Bu 4 noktada kadın kooperatiflerimize standart ürünler üreteceğiz. Kermes mantığıyla değil, gıda kodeksine uygun, Sağlık Bakanlığı onaylı olacak. Çünkü bunun arkasında biz varız Belediye var. Belli bir kalitenin mutlaka yakalanmış olması gerekiyor. Bu anlamda çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Örneğin Kargı’da ki kadın kooperatifimiz tulum peyniri, Ortaköy’deki kadın kooperatifimiz oranın meşhur pekmezini üretecek. Biz bunların paketlenmesini tek tip şekilde yapacağız ve ürünler önümüzdeki haftadan itibaren açılışlarını yapacağımız 4 noktada satışa sunulacak.”

İLK AÇILIŞ HAFTAYA

Sıcak satış noktalarının ilkinin Buharaevler Mahallesi’nde İnci Park’ın köşesinde açılacağını bildiren Aşgın, ikincisinin Bahçelievler Mahallesi’nde Mahsuni Şerif Parkı’nın karşısında, üçüncünün Mimar Sinan Mahallesi’nde Rüstem Eren Parkı karşısında, dördüncüsünün ise Hanımeli Yöresel’in merkezi olacağını ve Veli Paşa Hanı’nda açılacağını sözlerine ekledi. Hanımeli Yöresel satış noktalarında hem kadın kooperatiflerinin ürünlerinin hem kursiyerlerin ürünlerinin hem de Halk Et’in paketli ürünleri ile köy yoğurdu, süt, tereyağ, pekmez, bal gibi pek çok ürünün satılacağını belirten Aşgın, “Bu projeyi hayalimizin de ötesinde gerçekleştirdiğimiz için ben heyecan duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Nurdan AKBAŞ