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Çorumlu Kadınlar Derneği kuruluyor

Merkezi İstanbul Ataşehir’de bulunan Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu bünyesinde “Çorumlu Kadınlar Derneği” kurulması için ön çalışmalara başlandı.

Güncel 07.01.2021, 23:54
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Çorumlu Kadınlar Derneği kuruluyor

Derneğin kurucu yönetimi, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi, hemşehrimiz Semra Demirer başkanlığında oluşturuluyor.

Çorumlu kadınlar arasında dayanışmayı amaçlayan örgütlenmeye, Federasyon Yerel Yönetimler Başkanı Gülay Keçecioğlu ile kız kardeşi Tülay Demirer de katkı sağlıyor.

Federasyon Genel Başkanı Metin Akkuş, Semra Demirer, Gülay Keçecioğlu ve Tülay Demirer’le yaptığı toplantıda, kendi alanında çok önemli bir yere sahip olan ve İstanbul’da yaşayan Çorumluların gururu haline gelen Semra Demirer’e teşekkür plaketi verdi. (Haber Merkezi)

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