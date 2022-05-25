Çorumlu kadınlar buluştu
İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren Çorumlu Kadınlar Derneği, Anneler Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.
Güncel 25.05.2022, 19:21
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Çorumlu Kadınlar Derneği yöneticisi Gülcan Koşar ve yönetim kurulu üyelerinin organizesi ile düzenlenen etkinlik, yoğun ilgi gördü. Programa katılan kadınlar, Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Denizer, Dilek Albayrak ve yine Çorumlu devlet sanatçısı Duygu Koçak Sezer’in türküleri ile hoşça vakit geçirerek, kahvaltı eşliğinde sohbet etti.
Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği, kadın dayanışmasının öneminin vurgulandığı etkinliğe sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda Çorumlu katıldı.
(Aliye ÖNCEL)
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