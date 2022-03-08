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Çorumlu kadın ressamların sergisi beğeni topladı
Çorum Belediyesi tarafından “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle düzenlenen karma resim sergisi açıldı.
Güncel 08.03.2022, 19:34
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Sanat Galerisi’ndeki sergide 47 kadın ressamın eserlerinin yer aldığı büyük beğeni topladı. Serginin açılışına Vali Vekili Tamer Orhan, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve sanatseverler katıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nin yılın sanat galerisi ödülü aldığını açıklayarak “Dün akşam Ankara’da Türkiye’de yılın sanat galerisi ödülünü aldık. Bunda emeği geçen tüm ressamlarımızı tebrik ediyoruz.” dedi.
Turan Candan, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nin tüm sanatçıların ve sanatseverlerin hizmetinde olacağını belirtti. Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın konuşmasının ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.
Sergi 18 Mart’a kadar açık kalacak.
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